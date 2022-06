Digital ausgestattet: Gute Apps und Gadgets für Radfahrer

Gadgets

Je nach individuellem Vorhaben empfehlen sich ganz unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände für das Fahrrad. Wer mit Satteltaschen oder gar Anhängern unterwegs ist, hat schnell eine mobile Photovoltaik-Fläche am Drahtesel installiert. Die gibt es von der Grösse eines Smartphones bis hin zu auffaltbaren Modellen in der ungefähren Grösse eines Tablets. Ordentlich Strom produzieren diese zwar nur bei passender Sonneneinstrahlung, doch um die Laufzeit des Smartphone oder der Bluetooth-Box etwas zu verlängern, reicht es allemal. Auch Halterungen für das Handy gibt es in vielen Ausführungen - das erspart das ständige aus- und wieder einpacken des Geräts.