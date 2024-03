Digitale Gesundheit: So nutzen die Deutschen ihre Smartphones

In den Einstellungen kann diese Funktion dann aktiviert werden, wobei der genaue Name je nach Smartphone–Hersteller variiert. Bei Google heisst sie beispielsweise «Digital Wellbeing», bei Samsung «Digital Wellbeing» und bei Huawei «Digital Balance». Diese Funktion bietet einen detaillierten Überblick über die Nutzungsdauer einzelner Apps und zeigt auch an, wie oft das Gerät entsperrt wurde.