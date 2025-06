Digitale Identität: Was ist eine EU-Brieftasche?

In mehreren EU–geförderten Grossprojekten – darunter NOBID, POTENTIAL und EWC – wird die Wallet in konkreten Szenarien erprobt. Dazu zählen digitale Führerscheine, der Zugang zu öffentlichen Diensten oder die sichere elektronische Signatur. Auch private Unternehmen aus Bereichen wie Finanzdienstleistung, Telekommunikation oder Mobilität beteiligen sich an den Tests. Erste nationale Pilotversionen gibt es bereits in Ländern wie Deutschland, Schweden und Italien.