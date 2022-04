Juristische Unterschiede

Nicht alle Dokumente halten mit einer digitalen Unterschrift gleich vor dem Gesetz stand. So ersetzt im Falle von Kündigungsschreiben für Miet- und Arbeitsverhältnisse sowie bei Bürgschaften nur eine sogenannte «qualifizierte digitale Signatur» (QES) die «Unterschrift in Schriftform» auf dem Originaldokument. QES-signierte Dokumente sind in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union seit 2016 rechtlich bindend, als die EU die eIDAS-Verordnung verabschiedete.