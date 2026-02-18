Digitales Fasten: Fünf Tipps für weniger Bildschirmzeit

Smartphone–freie Zonen und Zeiten

Disziplin ist gut, ein kluges Umfeld ist besser. Klare Tabu–Zonen, wie zum Beispiel der Esstisch oder das Schlafzimmer, können helfen, den Konsum zu reduzieren. Laut Schlafforschern verbessert der Verzicht auf das Smartphone mindestens eine Stunde vor dem Zubettgehen nicht nur die Einschlafqualität, sondern verhindert auch das morgendliche «Reaktions–Modus»–Gefühl, wenn der erste Blick nach dem Aufwachen direkt den E–Mails oder Nachrichten gilt. Ein analoger Wecker ist hier die beste Investition.