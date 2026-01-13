«Dilbert»-Schöpfer Scott Adams stirbt mit 68 Jahren

Er hatte sich in den Jahren vor seinem Tod zu Donald Trump (79) bekannt. Erste Veränderungen beim öffentlichen Image des Comiczeichners seien laut des Berichts mit den US–Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 einhergegangen. Seither habe Adams sich mit zunehmend extremistischen Standpunkten identifiziert gehabt. Auf seiner Social–Media–Plattform Truth Social bezeichnete Trump den Verstorbenen nach Bekanntwerden des Todes von Adams als «grossartigen Influencer» und «fantastischen Typen», der ihn respektiert habe, als dies nicht angesagt gewesen sei.