«Dinge gibt's..!»: Zweite Ausgabe der Spielshow mit Oliver Pocher

Wer richtig schätzt, gewinnt. Konkret wählen die Zweierteams dazu reihum diejenigen Dinge aus, von denen sie glauben, dass der Preis am höchsten ist. Im Anschluss daran wird pro Runde von jedem Team ein Gegenstand gesetzt. Moderator Pocher löst dann auf, was tatsächlich am teuersten ist. Wer richtig lag, gewinnt den Stich. Und wer am Schluss die meisten Runden gewonnen hat, geht mit dem Gesamtsieg nach Hause.