Directors Guild Awards: Jane Campion ist die grosse Gewinnerin

Die Directors Guild Awards 2022 sind am Samstagabend in Los Angeles verliehen worden: Regisseurin Jane Campion (67) erhielt dabei den Hauptpreis für ihren Film «The Power of the Dog». Bei der Preisverleihung, die von Judd Apatow (54) moderiert wurde, setzte sich Campion in der Kategorie «Herausragende Regieleistung» in einem Spielfilm gegen Paul Thomas Anderson («Licorice Pizza»), Kenneth Branagh («Belfast»), Steven Spielberg («West Side Story») und Denis Villeneuve («Dune») durch.