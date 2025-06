Direktverbindungen geplant: Ohne Umsteigen von Berlin nach Mailand

Eine Zusammenarbeit der Deutschen Bahn (DB) mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der italienischen Eisenbahngesellschaft Trenitalia soll in den kommenden Jahren neue Direktverbindungen aus zwei deutschen Grossstädten in italienische Metropolen ermöglichen. Das hat die DB kürzlich angekündigt. Für Reisende würde dies bedeuten, dass sie sich in Deutschland in den Zug setzen und wenige Stunden später direkt am Zielort aussteigen können – ohne gross umsteigen zu müssen und bestenfalls damit auch ohne viel Stress.