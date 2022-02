Dirk Nowitzki: «Bewegen kann ich mich nicht mehr viel»

Den ganzen Tag Halligalli

Sein Hauptfokus liegt derzeit aber auf der Familie. Mit seiner Frau Jessica und seinen zwei Söhnen und einer Tochter zwischen 5 bis 8 Jahren lebt Nowitzki in Dallas. «Mit Kids, das wisst ihr ja selber, ist immer was los. Wir haben drei, die in einem richtig guten Alter sind, und wo immer den ganzen Tag Halligalli ist. Es macht echt Spass, jetzt zu Hause zu sein und da auch viel einwirken zu können. Und sie zu Sport-Events zu fahren. Ich bin gerade Fulltime-Dad, wenn ich zu Hause bin.»