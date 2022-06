Zum nunmehr vierten Mal werden am 24. August dieses Jahres die «Champions for Charity» mit Unterstützung der ING Deutschland die Stollenschuhe schnüren. Bei dem Benefiz-Fussballspiel zu Ehren von Michael Schumacher (53) versammeln sich wieder zahlreiche aktive und ehemalige Sportler aus allen möglichen Bereichen für den guten Zweck. Natürlich nicht fehlen dürfen die beiden Initiatoren des Events in Frankfurt am Main, Dirk Nowitzki (44) und Mick Schumacher (23).