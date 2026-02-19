Dirk Steffens präsentiert künftig «Erlebnis Erde» in der ARD

Sein zweiter Film führt Steffens im September auf eine Reise rund um den Globus: «Die grossen Wanderungen – Das World Wide Web der Wildtiere» begleitet ihn zu riesigen Gnu–Herden in Tansania und Kenia, zu Riesenhaien unter Wasser und auf den Spuren von Motten und Zugvögeln. Dabei macht er eine verblüffende Entdeckung: Die grösste Wanderung auf dem Planeten findet nicht horizontal statt, sondern vertikal – von der Tiefsee bis zur Meeresoberfläche.