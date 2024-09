Dirndl-Trends 2024: Perfekt gestylt für das Oktoberfest in München

Am Samstag (21. September) ist es wieder soweit: Das diesjährige Oktoberfest in München beginnt. Neben einer frischen Mass Bier und deftigen Schmankerln dreht sich bei einem Bierzelt–Besuch alles um das perfekte Wiesn–Outfit – und das heisst für die meisten Frauen: ab ins Dirndl! Doch was ist 2024 angesagt? Welche Farben, Schnitte und Materialien liegen im Trend? Das muss man für den perfekten Wiesn–Look 2024 wissen.