«Dirty Dancing»-Star Jennifer Grey verhalf Madonna zu Megahit

«Der Song handelt von dir»

Während der Dreharbeiten zu «Bluthunde am Broadway» schmiss Madonna dem Bericht zufolge eine Party für Greys 29. Geburtstag. Während der Feier nahm die Sängerin Grey angeblich zur Seite und nahm sie mit in ihr Auto. Dort spielte sie ihr «Express Yourself» vom gerade erschienenen Album «Like a Prayer» vor. «Hör' dir diesen Song an, den ich gerade gemacht habe», sagte Madonna laut Grey. «Er handelt von dir.»