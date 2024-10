«Disclaimer» mit Cate Blanchett startet: Lohnt sich das Streamen?

Am 11. Oktober erscheinen auf dem Streamingdienst Apple TV+ die ersten beiden Episoden der neuen Thrillerserie «Disclaimer» mit der zweifachen Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (55) in der Hauptrolle. Die Literaturverfilmung, eine Adaption des gleichnamigen Romans von Renée Knight (64), glänzt mit einem veritablen Star–Ensemble, und erinnert an ähnlich gelagerte Prestige–Produktionen der vergangenen Jahre wie etwa die HBO–Serien «Big Little Lies» und «The Undoing» oder «Nine Perfect Strangers».