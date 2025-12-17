«Disclosure Day»: Steven Spielbergs grosses Sci-Fi-Comeback im Sommer

Der Altmeister kehrt zurück. 2026 wird es endlich wieder einen neuen Film von Star–Regisseur Steven Spielberg (78) geben. Sein neuestes Projekt mit dem Titel «Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit» startet am 11. Juni 2026 in den deutschen Kinos.
Im Zentrum des Films steht die weltweite Reaktion auf die Entdeckung ausserirdischen Lebens. «Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst? Nächsten Sommer erfährt die gesamte Menschheit die Wahrheit», heisst es in der offiziellen Inhaltsangabe.
Steven Spielberg versammelt hochkarätigen Cast
Der jetzt veröffentlichte Trailer verspricht ein beeindruckendstes Sci–Fi–Werk mit hochkarätiger Besetzung. Emily Blunt (42), Josh O'Connor (35), Colin Firth (65) und Colman Domingo (56) sind unter anderem mit dabei.
Das Drehbuch zu «Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit» stammt von David Koepp (62), der bereits die Skripte zu «Jurassic Park» und «Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels» verfasste und mehrfach mit Steven Spielberg zusammengearbeitet hat.
Spielberg gilt als einer der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten
«Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit» ist Spielbergs erstes Werk seit dem semi‑autobiografischen Drama «Die Fabelmans» (2022), das sieben Oscar–Nominierungen erhielt. Spielberg kehrt mit diesem UFO–Blockbuster zurück zur grossen Kinoleinwand.
Seine Karriere ist geprägt von Welterfolgen wie «Der weisse Hai, der »Indiana Jones«–Reihe, »E.T.« und »Jurassic Park«. Für »Schindlers Liste« und »Der Soldat James Ryan" erhielt er mehrere Oscars, darunter für die beste Regie.