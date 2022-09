Disco, Two Tone und mehr: So tragen wir diesen Herbst unsere Nägel

Disco Nails

Inspiriert von den bunten Lichtern der Nachtclubs ist der Nageltrend der Disco Nails. Dabei werden die Nägel mit schimmernden oder metallischen Lacken in knallbunten Farben lackiert, Glitzer sorgt zusätzlich für einen Disco-Kugel-Effekt. Für einen besonders extravaganten Look lackiert man jeden Finger in einer anderen Farbe.