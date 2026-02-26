«Diskretion» ist gefragt: William und Kate suchen Mitarbeiter

Taktgefühl und Diskretion sind gefragt

Zu den wesentlichen Fähigkeiten, die ein Bewerber mitbringen sollte, gehören Erfahrung in der Erstellung von Inhalten und der Verwaltung von Social–Media–Kanälen sowie die Fähigkeit, hochwertige Video– und Fotoaufnahmen zu machen. In der Stellenanzeige werden ausserdem Eigenschaften wie «Ruhe und Diplomatie» sowie die «Fähigkeit, jederzeit Taktgefühl und Diskretion zu wahren und Vertraulichkeit zu gewährleisten» als besonders wichtig genannt.