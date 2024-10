Diskussionen nach Liam Paynes Tod: Haben Boybands keine Zukunft mehr?

Haben Sie Liam Paynes Werdegang nach One Direction verfolgt, welchen Eindruck haben Sie bekommen?

Rehm Rozanes und Soethof: Paynes Solokarriere war von weitaus geringerem Erfolg gesegnet als die seiner Ex–Kollegen. Während vor allem Harry Styles zu einem Weltstar aufstieg, erreichte Paynes einziges Soloalbum 2017 gerade mal Platz 111 in den USA. Das kann nicht spurlos an einem vorübergehen, wenn man die gleichen Startvoraussetzungen hatte – und dazu seinen Werdegang in einem Alter angetreten hat, in dem man normalerweise noch nicht sonderlich gefestigt im Leben steht. Erst 2023 hatte Payne sich für einen Auftritt in einem Podcast, in dem er gegen seine alten Bandmitglieder gewettert hatte, entschuldigt und seine Aussagen kleinlaut als Versuch gewertet, «relevant zu bleiben». Ausserdem hat Payne auch keine bemerkenswerte musikalische Identität nach One Direction entwickelt: Während etwa Niall Horan erfolgreich auf Ed–Sheeran–artigen Folk–Pop setzte und Zayn Malik mit Future–R‹n›B reüssierte, blieb Paynes Material austauschbarer Dance–Pop.