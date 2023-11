Disney+ eifert Netflix nach: Starttermin für MCU-Serie «Echo» bekannt

Ebenfalls im Trailer zu sehen ist Hauptdarstellerin Cox, deren Figur sich per Gebärdensprache verständigt. Wie ihr Charakter ist auch Cox gehörlos. Ausserdem in der Vorschau auszumachen ist «Marvel‹s Daredevil»– und «Hawkeye»–Rückkehrer Vincent D›Onofrio (64), der erneut Gangsterboss Kingpin verkörpert. Auch «Daredevil» Charlie Cox (40), der schon in «Spider–Man: No Way Home» (2021) und «She–Hulk: Die Anwältin» (2022) sein Debüt im Marvel Cinematic Universe feierte, wird in «Echo» auftreten.