Disney+, Netflix und Prime Video: So teuer ist Streaming mittlerweile

Zudem wurden die Preise für Abos in den USA, Frankreich und Grossbritannien bereits teilweise angehoben. Zum Vergleich: Ein «Premium–Abo» kostet in den Vereinigten Staaten mittlerweile 22,99 US–Dollar und in Frankreich 19,99 Euro. Aber da man Mitgliedern ja immer mehr Wert biete, bitte man «gelegentlich» einfach auch darum, dass diese «etwas mehr zahlen», hiess es auf Seiten von Netflix.