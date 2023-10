Disney spendet zwei Millionen Dollar an Israel

Bob Iger: «Wir müssen alles tun, was wir können»

«Nach den verheerenden Terroranschlägen auf Juden in Israel am vergangenen Wochenende müssen wir alles tun, was wir können, um die unschuldigen Menschen zu unterstützen, die so viel Schmerz, Gewalt und Ungewissheit erleben – insbesondere Kinder», so Disney–Chef Bob Iger (72) in einer Erklärung. Als Unternehmen Disney verurteile man die Anschläge, den Hass, der sie motiviert und generell alle Terrorakte. Man werde weiter daran arbeiten, Möglichkeiten zu finden, um in der Region Unterstützung zu leisten. Man wolle zudem die Opfer, die Familien und alle, die von diesem Krieg betroffen seien, ehren.