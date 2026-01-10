Disney-Star Matt Prokop wegen Kinderpornografie in Haft

Massive Vorwürfe gegen ehemaligen Kinderstar

Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Teenie–Star, der seit 2013 nicht mehr als Schauspieler gearbeitet hat, sind massiv. Insgesamt sieht sich Prokop vier Ordnungswidrigkeiten und zwei Verbrechen gegenüber. Zu den schwerwiegendsten Anklagepunkten gehört der Besitz von Kinderpornografie, ein Verbrechen zweiten Grades, das im US–Recht drakonische Strafen nach sich ziehen kann. Ein weiterer schwerwiegender Tatbestand ist die schwere Körperverletzung eines Familienmitglieds mit einer Waffe.