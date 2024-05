Disqualifizierter ESC-Kandidat Joost Klein wird wohl angeklagt

Was war passiert? Wenige Stunden vor dem Finale des Eurovision Song Contests hatte die Europäische Rundfunkunion EBU mitgeteilt, dass Joost Klein vom laufenden Wettbewerb ausgeschlossen werde. Ein Novum in der Geschichte des ESC. Eine Mitarbeiterin hatte nach einem Vorfall beim zweiten Halbfinale am Donnerstag eine Beschwerde gegen den Interpreten eingereicht.