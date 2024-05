Diss-Tracks: Drake und Kendrick Lamar gehen verbal aufeinander los

Diss–Tracks werden persönlich

Es folgte am Freitag (3. Mai) sein zweiter Diss–Track «6:16 in LA.», auf den wiederum Drake mit dem rund sieben Minuten langen «Family Matters» antwortete. Darin wird er persönlich und schiesst unter anderem gegen Lamars Beziehung zu seiner Verlobten Whitney Alford. Zudem gab er sich Mühe, auch visuell einen klaren Hinweis auf den Diss gegen seinen Kollegen zu geben: Auf Lamars «Euphoria» erwähnte dieser ein chinesisches Restaurant namens New Ho King in Toronto, im Video zu «Family Matters» taucht Drake genau in diesem auf. Lamar liess es sich natürlich nicht nehmen und antwortete auf Drakes Song mit «Meet the Grahams». Darin wird er ebenso persönlich und richtet Zeilen an Drakes Sohn, seine Mutter, seinen Vater und an eine angebliche Tochter, die Drake nie erwähnt haben soll. Rap–Fans können gespannt sein, wie der sicherlich noch nicht beendete Beef weitergeht.