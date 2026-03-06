Dita Von Teese eine Antifeministin? Für sie ein «unsinniger Vorwurf»

Über Umwege zu ihrem Markenzeichen

Dass sie überhaupt zur Striptease–Ikone wurde, habe sie jedoch einer Unzulänglichkeit zu verdanken, wie sie weiter im «Playboy»–Interview verrät. So habe sie damit nur «deswegen angefangen, weil mein Talent nicht reichte, um eine grosse Balletttänzerin zu werden, das war mein ursprünglicher Traum». Über Fetischpartys in US–Städten sowie in London habe sie sich dann nach und nach einen Namen in der Burlesque–Szene erarbeitet. Dennoch musste sie auch acht Jahre nach ihrem Debüt tagsüber «immer noch in einem Unterwäscheladen» arbeiten, um über die Runden zu kommen.