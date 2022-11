DIY statt gekauft: Diese Adventskränze sorgen für Weihnachtsstimmung

So gelingt die klassische Version

Für das Binden der klassischen Variante braucht man einen Strohkranz, grünen Draht, jede Menge Tannengrün, vier grosse Kerzen, vier Kerzenhalter und Dekoelemente. Alles ist zumeist im Baumarkt um die Ecke erhältlich. Anschliessend kleine Zweige vom Tannengrün trennen und mit dem Draht am Kranz befestigen, bis alles bedeckt ist. Dafür ist ein wenig Geschick gefragt. Die vier Kerzen an den Haltern befestigen und anschliessend in den Kranz stecken. Dekorationen wie kleine Weihnachtskugeln, Tannenzapfen, getrocknete Zitrusfrüchte oder Schleifenbänder lassen sich problemlos mit einer Heissklebepistole befestigen.