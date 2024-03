DJ-Kollegen gratulieren dem frisch gebackenen Papa David Guetta

Baby–News bei David Guetta (56) und seiner Partnerin Jessica Ledon (32): Wie der DJ und seine Freundin mit einem gemeinsamen Post bei Instagram verkündet haben, sind sie Eltern eines Sohnes geworden. Zu einem gemeinsamen Selfie, auf dem David Guetta in die Kamera blickt, während er sich an die frisch gebackene Mama und ihr Baby schmiegt, schrieb der Musiker: «Liebe liegt in der Luft. Willkommen, Cyan!»