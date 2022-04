DJ Tiësto wird zum zweiten Mal Vater

Tiësto (53) wird erneut Vater. Das bestätigte der DJ nach einem gemeinsamen Pärchen-Auftritt bei den Grammys am vergangenen Sonntag (3. April) in einem Instagram-Post. «Ich bekomme ein weiteres Baby mit der Liebe meines Lebens», schrieb er zu einem kurzen Clip, in dem er seiner Frau Annika Backes Verwest einen Kuss auf den gewölbten Bauch gibt. Diese wiederum postete ein Bild der beiden in ihrem Grammy-Look und verriet: «Baby Boy unterwegs.» Ihr Mann bestätigte mit blauen Herzchen-Emojis unter dem Post, dass die beiden einen Jungen erwarten.