DJ Tomcraft ist tot: Musiker wurde nur 49 Jahre alt

DJ Tomcraft erlangte erstmals zur Mitte der 1990er Jahre Bekanntheit. Seine erste Platte, «This is No House», veröffentlichte er im Jahr 1995. Sein grösster Hit «Loneliness» datiert aus dem Jahr 2002, und schaffte es bis an die Spitze der Charts in Grossbritannien. Insgesamt vier Alben brachte er in seinem Leben heraus. Sie erschienen alle in einem Zeitraum von nur sechs Jahren. Auf der legendären Berliner Loveparade legte er laut «Mixmag» im Jahr 2003 vor 1,3 Millionen Menschen auf.