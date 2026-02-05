DJ Young Slade: Sohn von Rapper Lil Jon wird seit Dienstag vermisst

Aufstrebender Künstler tritt in Vaters Fussstapfen

DJ Young Slade hat sich längst einen eigenen Namen in der Musikszene erarbeitet. Im März 2025 veröffentlichte er seine Single «Feels», und im vergangenen Jahr war er in der MTV–Reality–Serie «Family Legacy» zu sehen, die die Geschichten der Kinder einflussreicher Musiker beleuchtet. In Interviews betonte er stets, wie stolz er auf das Erbe seines Vaters sei – und dass er dieses auf seine eigene Art fortführen wolle.