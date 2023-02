«Django»: Serien-Update der Westernlegende

«Django»: Die Darsteller des Serien-Updates

Matthias Schoenaerts (45) ist der jüngste in einer Reihe ungezählter Darsteller, der in die Fussstapfen des Ur-Djangos Franco Nero (81) tritt. Der Belgier wurde mit «Der Geschmack von Rost und Knochen» an der Seite von Marion Cotillard (47) international bekannt. Einer der derzeit wohl grössten Filmstars seines Landes spielte seitdem auch in etlichen englischsprachigen Filmen mit, zum Beispiel neben Carey Mulligan (37) in «Am grünen Rand der Welt» und in «Red Sparrow» mit Jennifer Lawrence (32).