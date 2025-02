Doch kein Zoff mit Mickey Rourke? Kim Basinger über «9½ Wochen»

Ihre Sexszenen schrieben Filmgeschichte, doch hinter den Kulissen soll es zwischen Kim Basinger (71) und Mickey Rourke (72) beim Dreh zu «9½ Wochen» mehr gekriselt als geknistert haben. So sagt es zumindest die Legende, die befeuert wurde von Basingers Aussagen gegenüber der «New York Times» von 1986. Also in dem Jahr, in dem das bereits 1984 gedrehte Erotikdrama in die Kinos kam.