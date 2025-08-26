Doch keine «Blossom»-Neuauflage: Mayim Bialik enttäuscht von Disney

«Sicher, dass Disney hier einen Fehler gemacht hat»

Obwohl sie anmerkte, dass sie keine Rolle lieber spielen würde als die von Blossom, betonte Mayim Bialik, dass sie trotzdem nicht verbittert sei. «Ich habe eine unglaubliche Karriere hinter mir und nehme das nicht als selbstverständlich hin.» Eine Spitze gegen Disney kann sie sich aber nicht verkneifen. «Und auch wenn es möglich ist, dass niemand einen Neustart von ‹Blossom› will, bin ich mir sicher, dass Disney hier einen Fehler gemacht hat», schrieb sie.