Doch nicht neben Kim Kardashian: Halle Berry verlässt Serie

Fans von Halle Berry können sich aber mit zwei neuen Filmen trösten. Am 16. August startet bei Netflix «The Union». In der Actionkomödie spielt Berry eine Agentin, die ihre von Mark Wahlberg verkörperte Jugendliebe für eine geheime Mission rekrutiert. Der Horrorfilm «Never Let Go» soll am 26. September in die Kinos kommen.