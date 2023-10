Doch nicht verheiratet? Verena Kerth und Marc Terenzi klären auf

Zur Vorgeschichte: Kerth und Terenzi zeigten am letzten Wochenende in den sozialen Medien Bilder aus der Spielerstadt. Das seit Anfang 2023 verlobte Paar posierte vor der berühmten Little White Wedding Chapel. Beide trugen Weiss und Kerth reckte triumphierend einen Brautstrauss in die Luft. Der Münchner «Abendzeitung» bestätigte das Promipaar die Eheschliessung.