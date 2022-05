«Nur» zweitbester Start des Kinojahres

«Doctor Strange 2» verpasst trotz Erfolg knapp die Kinokrone

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» hat einen starken Kinostart hingelegt. Sowohl in Deutschland als auch weltweit ist die Fortsetzung mit Benedict Cumberbatch ein grosser Erfolg. In Deutschland ist das Marvel-Sequel aber dennoch nur der zweiterfolgreichste Start des Jahres.