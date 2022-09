Doku-Serie über Petra Kelly: Was passierte wirklich an ihrem Todestag?

Gefunden wurden die beiden erst etwa drei Wochen nach ihrem Tod am 19. Oktober 1992 - erschossen in ihrem Bonner Reihenhaus. Nachbarn sollen die Leichen entdeckt haben. Gestorben waren Kelly und Bastian bereits am 1. Oktober. Die Todesursache wurde nur wenige Stunden nach dem Fund der Leichen verkündet: «erweiterter Suizid». Dem damaligen Polizeibericht zufolge soll Bastian Kelly mit seiner Pistole im Schlaf getötet und anschliessend sich selbst erschossen haben. Dennoch verbreiteten sich schnell Verschwörungstheorien. Die genauen Hintergründe sind teilweise auch 30 Jahre später ungeklärt. Abschiedsbriefe gab es offenbar nicht, dafür angeblich volle Terminkalender...