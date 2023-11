Doku-Starttermin bekannt: Geschichte hinter dem «Star Wars»-Special

Die von Adam F. Goldberg (47) produzierte Doku feierte in diesem Jahr auf dem SXSW Film & TV Festival in Austin, Texas, Premiere. Sie wird in ausgewählten Kinos in den USA, Grossbritannien und Australien zu sehen sowie als Blue–ray Film und online erhältlich sein. Auf welchen Plattformen im Netz die Doku konkret abrufbar sein wird, ist noch nicht bekannt.