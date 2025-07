Doku «The Klimperclown»: Helge Schneiders Geschenk zum 70. Geburtstag

Wie die vielen skurrilen und sehenswerten Schnipsel in den Film gelangten, verrieten Schneider und Giampietro nach der Premiere. «Bei mir zuhause sieht es unglaublich aus. Da sind überall so Filmrollen, auf denen gar nichts steht. Da muss man gucken, was das ist», so Schneider. «Das war eine furchtbare Arbeit», gab er zu. Daher hätten sie viel improvisiert, «zufallsgenerator–mässig» ein paar Rollen in eine Kiste gepackt und dieses Material dann «wild montiert». Generell habe er in seinem Film einfach spontan zeigen wollen, was da sei. «Und nicht einen Termin machen und dann kommt jemand mit Kamera und Ton... da kommt nur manchmal was Gescheites heraus. Und so sind wir es ganz anders angegangen», sagte Schneider.