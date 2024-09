Doku über Sean «Diddy» Combs von 50 Cent landet bei Netflix

Schon im Dezember kündigte Rapper 50 Cent (49) ein Dokumentarprogramm über Sean «Diddy» Combs (54) an. Nach Combs' Verhaftung am 16. September in New York berichtet jetzt das US–Branchenmagazin «Variety», dass die geplante, noch unbetitelten Dokumentarserie beim internationalen Streamingdienst Netflix eine Heimat finden wird. 50 Cent selbst teilte den Bericht auf seinem offiziellen Instagram–Account.