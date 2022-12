Doku von Harry und Meghan: Trailer soll Fake-Foto zeigen

Der zu grossen Teilen in Schwarz-Weiss gehaltene Trailer zu «Harry & Meghan» zeigt aber auch viele noch nie zuvor gesehene Aufnahmen aus dem Privatleben von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Dass das britische Königshaus nach dem Oprah-Interview aus dem März 2021 neue Enthüllungen der royalen Aussteiger fürchten muss, lassen weitere kurzen Statements der Protagonisten erahnen. Eine Stimme aus dem Off fragt die beiden zu Beginn des Trailers: «Warum wollen Sie diesen Dokumentarfilm machen?», worauf Harry später im Clip zu antworten scheint: «Keiner weiss, was hinter geschlossenen Türen vor sich geht.» Seine Ehefrau hält sich währenddessen die Hand vor ihr Gesicht, und weint womöglich.