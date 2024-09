Doku zum 40. Geburtstag: Prinz Harry war der «Rockstar der Royals»

Nach «Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin» (2022) und «Charles – Schicksalsjahre eines Königs» (2023) folgt nun die Dokumentation «Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen» der britischen Autorin und Regisseurin Claire Walding. Die drei Teile à 25 Minuten stehen ab dem 9. September in der ARD–Mediathek zur Verfügung. Am Tag nach Harrys 40. Geburtstag (15. September) zeigt das Erste am 16. September um 20:15 Uhr eine einstündige Fassung.