Dokumentarfilm «Melania» über Melania Trump: Beispiellose Kinopremiere

20 simultane Premieren, Werbung in 30 Ländern

Für die Doku soll der Amazon–Konzern laut US–Branchenmedien mal eben satte 40 Millionen US–Dollar hingeblättert haben. Und auch die Kinopremiere wird jetzt im grossen Stil zelebriert. Wie das US–Portal «Page Six» berichtet, wird Melania Trumps Dokumentarfilm am 29. Januar gleichzeitig an 20 Veranstaltungsorten in den gesamten USA seine Premiere feiern. Einen Tag später, am 30. Januar, erfolgt dann der reguläre Kinostart.