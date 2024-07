Dokumentenaffäre um Donald Trump: Richterin stellt Verfahren ein

Geheime Dokumente im Badezimmer

Unter anderem CNN berichtete damals unter Berufung auf die Klageschrift, dass sich in den Unterlagen etwa Informationen über Atomwaffen der USA und militärische Aktivitäten der Vereinigten Staaten sowie weiterer Länder befunden haben sollen. Die Kartons habe Trump auf dem Anwesen demnach beispielsweise in einem Badezimmer und in einer Dusche, in seinem Schlafzimmer und in einer Art Festsaal aufbewahrt, in dem auch Veranstaltungen stattfanden.