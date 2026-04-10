Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana tritt als Vorsitzender zurück

Seit 1985 ist Dolce & Gabbana im Geschäft

Dolce & Gabbana wurde 1985 von dem gebürtigen Sizilianer Domenico Dolce (67) und dem Mailänder Stefano Gabbana gemeinsam gegründet. Das italienische Label wurde schnell zu einer der weltweit bekanntesten Modemarken. Ebenfalls im Januar hat Domenicos Bruder Alfonso Dolce den Vorsitz von Gabbana übernommen, wie das Unternehmen nun weiter mitteilte. Die Marke soll zuletzt wie andere Firmen aus dem Luxusmodesegment unter einer anhaltenden Nachfrageflaute gelitten haben.