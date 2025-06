«Dölly Crüe»: Mötley Crüe singen mit Dolly Parton

Merchandise für «Dölly Crüe»

Die als «Dölly Crüe» beworbene Zusammenarbeit umfasst auch eine Merchandise–Linie mit T–Shirts und Taschen, die über den Webstore der Band erhältlich sind. Die Neuaufnahme ist Teil der kommenden Singles–Sammlung «From The Beginning», die am 12. September erscheinen soll und die gesamte Karriere der Band von ihren Anfängen am Sunset Strip in Los Angeles bis zu ihrem aktuellen Status als globale Rock–Titanen nachzeichnet.