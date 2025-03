Dolly Parton: Bewegender neuer Song für verstorbenen Ehemann

Der Star ihrer Lebensgeschichte

In ihrem jüngsten Instagram–Post schrieb die Sängerin unter ein Foto, dass die beiden in jungen Jahren zeigt: «Ich verliebte mich in Carl Dean, als ich 18 Jahre alt war. Wir haben 60 wert– und bedeutungsvolle Jahre miteinander verbracht. Wie alle grossen Liebesgeschichten, enden auch diese nie. Sie leben in der Erinnerung und in Liedern weiter. Er wird immer der Star meiner Lebensgeschichte sein, und ich widme ihm dieses Lied.»