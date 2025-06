Dolly Parton: Comeback-Konzerte nach 90 Minuten ausverkauft

Für ihr Comeback plant Parton laut «Variety» nun eine musikalische Reise durch sieben Jahrzehnte ihrer grössten Erfolge. Klassiker wie «Jolene», «I Will Always Love You», «9 to 5» und «Coat of Many Colors» sollen demnach auf der Setlist stehen. «Zu sagen, dass ich aufgeregt bin, wäre eine Untertreibung. Ich habe seit Jahren nicht mehr in Vegas gearbeitet und ich habe es immer geliebt, dort zu singen», erklärte die Sängerin laut «USA Today» bei der Ankündigung ihrer Shows. Die sechs exklusiven «Dolly: Live in Las Vegas»–Konzerte finden am 4., 6., 7., 10., 12. und 13. Dezember 2025 im Colosseum at Caesars Palace statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.