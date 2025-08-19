Dominic McLaughlin: Erster Moment als Harry Potter war «surreal»

Dominic McLaughlin (11) setzte sich gegen Tausende Bewerber durch und spielt in der neuen HBO–Serie den jungen Harry Potter. Nun sprach der Jungstar erstmals über den Moment, als er das Kostüm des Zauberlehrlings anzog. «Es war ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein», sagte er zu «BBC News». Schliesslich sei er schon als Kind ein grosser Fan der Reihe gewesen.